Liam Payne'in Şüpheli Ölümünde 1 Tutuklama

Ölümüyle hayranlarını yasa boğan Liam Payne’in ölümüne ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ederken, son olarak Braian Paiz isimli garson, 31 yaşında hayatını kaybeden şarkıcıya uyuşturucu temin etmek ve kullanırken yanında bulunmak suçlamasıyla tutuklandı.

Paiz isimli garson, Liam Payne’in ölümüyle suçlanan 5 isim arasında yer alıyordu.

31 yaşındaki pop yıldızı, 16 Ekim 2024’te Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Casa Sur Oteli’nin üçüncü katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Arjantin’deki Başsavcılık, Paiz ve otel çalışanı Ezequiel Pereyra’nın Payne’e iki kez uyuşturucu temin etmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının da 15 yıla kadar hapis gerektirdiğinin altını çizdi.

Paiz’in geçen Cuma evinde yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. Pereyra isimli şüphelinin ise evindeki aramada bulunamadığı belirtildi.

Payne'in "temsilcisi" olarak tanımlanan Roger Nores, otel müdürü Gilda Martin ve resepsiyonist Esteban Grassi de bir ila beş yıl arasında hapis cezası gerektiren ihmalkarlıkla adam öldürmeyla suçlanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi