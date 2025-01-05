17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Faciaya Davetiye Çıkardı, 8 Aracın Üzerine Çıktı Sonra...

İstanbul Avcılar’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, faciaya davetiye çıkardı. Cadde üzerinde araçlara çarparak kaldırıma çıkan sürücü 8 araca hasar verdi, mahalleden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Avcılar’da Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. ortalığı savaş alanına çevirdi.

Cadde üzerinde ilerleyen ehliyetsiz sürücü, kaldırıma çıktı, kaldırım üzerindeki araçların üzerine çıktı. Korku dolu anlarda vatandaşlar sürücüyü durdurmaya çalışırken, sürücü ise kaçmaya çalıştı.

17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Faciaya Davetiye Çıkardı, 8 Aracın Üzerine Çıktı Sonra... - Resim : 1

8 ARAÇ HASAR ALDI

Faciadan dönülen kazada 8 araç hasar alırken, 17 yaşındaki sürücünün kazayı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar sonrasında yakalanan sürücüye 37 bin 354 TL para cezası kesildi, hakkında da adli işlem başlatıldı.

17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Faciaya Davetiye Çıkardı, 8 Aracın Üzerine Çıktı Sonra... - Resim : 2

“AŞAĞI VURA VURA GELMİŞ”

Aracı hasar alan Şenol Hacımehmet, şunları söyledi: Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA

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