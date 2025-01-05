17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Faciaya Davetiye Çıkardı, 8 Aracın Üzerine Çıktı Sonra...

Avcılar’da Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. ortalığı savaş alanına çevirdi.

Cadde üzerinde ilerleyen ehliyetsiz sürücü, kaldırıma çıktı, kaldırım üzerindeki araçların üzerine çıktı. Korku dolu anlarda vatandaşlar sürücüyü durdurmaya çalışırken, sürücü ise kaçmaya çalıştı.

8 ARAÇ HASAR ALDI

Faciadan dönülen kazada 8 araç hasar alırken, 17 yaşındaki sürücünün kazayı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar sonrasında yakalanan sürücüye 37 bin 354 TL para cezası kesildi, hakkında da adli işlem başlatıldı.

“AŞAĞI VURA VURA GELMİŞ”

Aracı hasar alan Şenol Hacımehmet, şunları söyledi: Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA