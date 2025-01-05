Kamyonetin Özel Bölmesinde Kaçak Sigara Yakalandı
Batman'da ekiplerin durdurduğu kamyonette 9 bin 700 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman-Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.
Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA