Kamyonetin Özel Bölmesinde Kaçak Sigara Yakalandı

Batman'da ekiplerin durdurduğu kamyonette 9 bin 700 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

Kamyonetin Özel Bölmesinde Kaçak Sigara Yakalandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman-Gercüş kara yolunda takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen aracın kasasının taban sacı söküldü.

Ekipler, sacın altına yapılan özel bölmede gümrük kaçağı 9 bin 700 paket sigara buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

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Kaynak: AA

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