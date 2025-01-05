Acil Çağrı Merkezi'nde Skandal! Sadece Genç ve Güzel Hastaları Naklettiler

Polonya acil tıp teknisyeni skandalıyla gündeme geldi. İki acil tıp tıp teknisyeninin 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yönlendirildikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye naklettikleri ve taciz ettikleri ortaya çıktı.

Acil Çağrı Merkezi'nde Skandal! Sadece Genç ve Güzel Hastaları Naklettiler

Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kentinde acil tıp teknisyeni skandalı patlak verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan 2 acil tıp teknisyeninin Merkez'in yönlendirmesi üzerine evlerine gittikleri hastalardan yalnızca genç ve güzel olanları hastaneye kaldırdıkları belirlendi. 2 acil tıp teknisyeninin görev ve yetkisi dahilinde bulunmamasına rağmen gittikleri bazı kadın hastalara ise jinekolojik muayene yaptıkları ortaya çıktı. Olay bir kadın hastanın şikayeti üzerine gün yüzüne çıkarken, Wroclaw 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı. Söz konusu 2 teknisyen açığa alınırken, tuttukları tüm raporlar incelemeye alındı.

Wroclaw Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 acil tıp teknisyeninin ne zamandır hasta seçtiği ve taciz ettiği henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İHA

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