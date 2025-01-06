Yunanistan'da Simitis İçin Dört Günlük Yas
Yunanistan'da hayatını kaybeden eski başbakan Simitis için 4 günlük ulusal yas ilan edildi. Simitis için cenaze töreni 9 Ocak'ta yapılacak.
Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.
Dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacağı bildirildi. Tören, ‘başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri’ için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.
Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.
Kaynak: DHA
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