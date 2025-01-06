Yunanistan'da Simitis İçin Dört Günlük Yas

Yunanistan'da hayatını kaybeden eski başbakan Simitis için 4 günlük ulusal yas ilan edildi. Simitis için cenaze töreni 9 Ocak'ta yapılacak.

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Yunanistan'da Simitis İçin Dört Günlük Yas

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 4 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

Yunanistan'da Simitis İçin Dört Günlük Yas - Resim : 1

Dün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacağı bildirildi. Tören, ‘başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri’ için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Eski Yunanistan Başbakanı Simitis Hayatını KaybettiEski Yunanistan Başbakanı Simitis Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: DHA

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