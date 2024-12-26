Trump, Trudeau'ya Yine 'Vali' Dedi, Panama Büyükelçisi'ni Duyurdu

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda Florida'dan Kevin Cabrera'yı Panama Büyükelçisi olarak aday göstereceğini açıkladı. Noel ile ilgili de alaycı bir mesaj paylaşan Trump, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadesini kullandı.

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

TRUDEAU'YA YİNE 'VALİ' DEDİ

Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİYİ DUYURDU

Trump, “Kevin Marino Cabrera'nın, Panama Kanalı konusunda bizi en uçuk hayallerimizin bile ötesinde sömüren Panama Cumhuriyeti'nde ABD Büyükelçisi olarak görev yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” diye yazarak yeni Panama Büyükelçisi'ni de duyurdu. Kevin Cabrera, Florida'daki Miami-Dade şehrinde memur olarak görev yapmış ve 2020'deki seçimlerde Trump'ın ekibinde çalışmıştı.

PANAMA KANALI KRİZİ

Trump, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçişte uygulanan yüksek gümrük vergilerine tepki göstermiş ve kanalın hızla ABD mülkiyetine geri verilmesini talep edeceğini belirtmişti. Ayrıca Panama Kanalı'nın ABD ticaretinin yanı sıra ABD deniz kuvvetlerinin Atlantik ve Pasifik okyanuslarında operasyonel konuşlandırılması için kritik öneme sahip olduğunu da söylemişti.

Panama Cumhurbaşkanı Jose Raul Mulino ise Trump'ın bu açıklamasını büyük bir tarihi cehalet göstergesi olarak değerlendirmişti. Mulino “Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille söylemek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak” ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun yanı sıra Panamalılar da sokaklara inerek tepki göstermişti.

Kaynak: AA