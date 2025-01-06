Bebeğini Öldürdü, Savunması Kan Dondurdu! 'Yapmasaydım Kızımı Yiyecekti'

ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Marisol Vazquez adlı kadın, 21 aylık kızı Lucia'nın ölümünden dolayı birinci derece cinayetle suçlanıyor. Lucia'nın bir yatakta hareketsiz ve ağzından su gelir şekilde bulunduğu ve kaldırıldığı hastanede kurtarılmadığı bildirildi.

Polis raporuna göre anne Vazquez, sorgudaki ifadesinde "elektronik cihazlar tarafından tuzağa düşürüldüğüne ve herkesin tecavüze uğradığına" dair tuhaf şeyler söyledi. Ardından iddiaya göre, "Suya girmemiz gerekiyordu. Doğayla birlikte olmalıydık" dedi.

'YAPMASAYDIM ŞEYTAN KIZIMI YİYECEKTİ'

Vazquez akıl sağlığı değerlendirmesi için Ascension St. Mary Hastanesi'ne götürülürken, sonrasında da tutuklandı. Bir sonraki ifadesinde şüpheli, bebeğini bir çarşafla boğduğunu itiraf etti. Sonra da "Kafasının içinde sesler olduğunu ve seslerin ona şeytanın kızını yememesi için kızıyla birlikte kendini öldürmesi gerektiğini söylediği" iddia edildi.

Vazquez önce kendini boğmaya çalıştığını ancak başaramadığını, bu nedenle kendini kesmeye çalıştığını söyledi. Kadın cinayeti ilk kez kız kardeşine söylediğini ve polisi aramamasını konusunda onu uyardığını belirtti.

Şu anda Cook County Hapishanesi'nde gözaltında tutulan kadın, yarın (7 Ocak) mahkemeye çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi