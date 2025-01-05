Yenidoğan Çetesi Fezlekesinde Kan Donduran İfade! 'Anne Karnında Bebek Bulun'

Türkiye'yi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında örgütle bağı tespit edilen 18 kişi hakkında fezleke tamamlandı. "Kanlı Nigar" ismiyle bilinen Nigar Kubilay, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi başhemşiresi unvanıyla soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanırken, örgütün faaliyet gösterdiği hastanelerde tıbbı sekreterlik yapan çok sayıda şüpheli de sahte epikriz raporları hazırlamakla suçlandı.

'HASTA BULUN'

NTV'de yer alan habere göre; ikinci fezlekede Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporları, alınan ifadeler ve telefon konuşması kayıtları incelendi. Örgüt üyelerinin, durumu kritik olan bebeklere yeterli müdahaleyi yapmayıp ölümüne neden olduğu, bazılarını da sakat bıraktığı öne sürülüyor.

Fezlekede hemşire Nigar Kubilay'ın telefon kayıtları da yer aldı. Kayıtlarda Kubilay, "Benim hastam yok. Pazarlama yapın. Hasta bulun, hasta bakın. Anne karnında bebek bulmamız lazım" sözleri yer aldı.

Kaynak: NTV