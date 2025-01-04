İsrail'in Katliamları Büyüyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 717 Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 45 bin 717’ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği açıklandı.

İsrail'in Katliamları Büyüyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 717 Oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Katliamları Büyüyor: Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 717 Oldu - Resim : 1

Gazze Şeridi'ne saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının da 108 bin 856'ya yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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