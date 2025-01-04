İsrail Bütün Gece Saldırdı, 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "Semara" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef aldığı saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

HAMİLE KADINI ÖLDÜRDÜLER

İsrail savaş uçağının Gazze kentinin orta kesiminde bulunan ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait bir evi bombaladığı saldırıda evde bulunan erkek ve hamile eşi dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara yönelik saldırısında da en az iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "el-Gule" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ise yaralanan iki kişi kurtarılırken, enkaz altında kalan kayıp 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde "eş-Şerif" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı, 3 kişiye ise ulaşılamadı.

BİRÇOK EV PATLATILARAK YOK EDİLDİ

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki birçok ev ve yapıyı yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 658 Filistinli hayatını kaybetti, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Kaynak: AA