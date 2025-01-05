İsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi Katletti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bitmek bilmiyor. İsrail ordusunun 2024'ün Aralık ayında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 10 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana öldürdüğü gazeteci sayısı 202’ye yükseldi.

İsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi Katletti

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aralık ayında düzenlediği saldırılarda Filistinli medya çalışanlarına karşı 84 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

ARALIK AYINDA 10 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda 10 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in gazetecileri katliamlara varacak kadar sistematik bir şekilde hedef almaya devam ettiği" ifade edildi.

Filistinli gazetecilerin ailelerinden 8 kişinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, gazetecilere ve ailelerine ait 3 evin yıkıldığı bildirilerek, 5 gazetecinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi Katletti - Resim : 1

27 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, 27 gazetecinin de gözaltına alındığına işaret edilirken, gazetecilere yönelik 11 silahlı saldırı olayının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 10 gazetecinin ağır şekilde darp edildiği, ekipmanlarının imha edildiği ya da el konulduğu belirtildi.

İsrail Aralık Ayında 10 Gazeteciyi Katletti - Resim : 2

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 202’YE YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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