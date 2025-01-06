İsrail Askerleri, Batı Şeria'da En Az 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine yine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin bölgede en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail Askerleri, Batı Şeria'da En Az 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü hem katliamlar hem de alıkoymalarla devam ederken, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü bildirildi. Son baskınlarda en az 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail Askerleri, Batı Şeria'da En Az 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Resim : 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde, söz konusu bölgede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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