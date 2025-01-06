Fransa'da Meteoroloji 19 Vilayet İçin Saat Verdi! Fırtınanın Eli Kulağında
Meteoroloji ajansı Fransa’da 19 vilayet için turuncu kodlu alarm verdi. Floriane Fırtınası'nın hızının saatte 110 kilometreyi bulacağı ifade edilirken, etkisinin akşama kadar süreceği açıklandı.
Fransa’da meteoroloji ajansı Meteo France, başkent Paris’in de içinde bulunduğu 19 vilayet için turuncu kodlu uyarı yayınladı.
Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyinden başlayıp Ile-de- France bölgesi üzerinde etkili olacağı açıklandı.
19 VİLAYET İÇİN FIRTINA UYARISI
Turuncu kodlu alarm verilen yerler şöyle: Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone.
AKŞAMA KADAR ETKİSİ SÜRECEK
Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen fırtınanın, etkisinin akşam saatlerine kadar süreceği bekleniyor.
Kaynak: DHA