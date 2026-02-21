Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı

ABD'nin İran'a saldırması endişeleri yükselirken Avrupa ülkelerinden üst üste vatandaşlarına "Ülkeyi acilen terk edin" çağrıları geldi. Çağrıda, vatandaşlara 'fırsat varken' ayrılmalarının istenmesi dikkat çekti.

İran'da olası bir ABD saldırısına ilişkin endişeler artarken, Almanya ve İsveç İran’daki vatandaşlarını uyardı. Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve 'İran'daki Alman vatandaşlarına acil ülkeyi terk etme çağrısı' başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

DESTEK SAĞLANAMAYABİLİR

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda 'neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin' dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

BİR ÇAĞRI DA İSVEÇ'TEN

Almanya'nın ardından İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu. Stenergard, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti. İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.

'FIRSAT VARKEN...'

Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

