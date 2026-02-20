Mahkeme 'Yetkin Yok' Dedi, Trump Ek Tarifede Israrcı

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut tarifelere ek olarak yüzde 10’luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik kararnameyi bugün imzalayacağını açıkladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın acil durum yetkisine dayanarak uyguladığı küresel tarifeleri yasa dışı bulmuştu.

Mahkeme 'Yetkin Yok' Dedi, Trump Ek Tarifede Israrcı
ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının 'son derece hayal kırıklığı' yarattığını belirten Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyledi. Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz" dedi.

'İYİ HABER ŞU Kİ...'

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var" diye konuştu.

İMZAYI ATIYOR

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump
