Mahkemeden Trump'a Şok! Gümrük Vergilerini İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2025’te Kanada, Çin ve Meksika’ya, fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD sınırlarından geçmesini önlemek için yeterince çaba göstermedikleri gerekçesiyle tarifeler uyguladı. Ardından nisan ayında, “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı bir günde, Trump neredeyse tüm ülkelerden yapılan ithalata genel yüzde 10’luk bir tarife ve yönetimin ticarette kötü aktör olarak değerlendirdiği ülkelere daha yüksek vergiler açıkladı.

Trump, fentanil kaynaklı aşırı doz ölümlerini ve süregelen yıllık ticaret açıklarını, yeni ticaret politikasını haklı çıkaran ulusal acil durumlar olarak ilan etti. Küçük işletmeler ve Demokrat yönetimindeki eyaletler kısa sürede tarifelere karşı dava açarak, bu uygulamaların Amerikan halkına yönelik bir vergi niteliği taşıdığını ve Trump’ın Kongre onayı olmadan böyle bir vergi koyma yetkisi bulunmadığını savundu.

TRUMP'A KADAR KİMSE UYGULAMADI

Trump’a kadar hiçbir başkan, tarifeler uygulamak için acil durum yetkileri yasasına dayanmamıştı. Üç farklı alt mahkeme, ulusal yetkiye sahip özel bir federal temyiz mahkemesi de dahil olmak üzere, tarifelerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve acil durum yetkileri yasasının Trump’ın uyguladığı büyüklükte tarifelere izin vermediğini belirtti.

Üç karar boyunca toplam 15 yargıç Trump’ın adımlarını değerlendirdi ve bunların 11’i başkanın yetkisini aştığı sonucuna vardı.

Dava süreci boyunca tarifeler yürürlükte kaldı. Trump yönetimi, ülkenin yaz aylarına kadar nihai bir kararı bekleyemeyeceğini belirterek yüksek mahkemeden konuyu hızla sonuçlandırmasını istemişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA