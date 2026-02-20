İran'a Saldırı mı Geliyor? Trump'tan Korkutan Açıklama

Washington- Tahran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump’ın Çin ziyareti dikkat çekti. Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Sanırım, bunu değerlendiriyorum" diye yanıt verdi.

İran'a Saldırı mı Geliyor? Trump'tan Korkutan Açıklama
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri yığınağı artarken Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İran’a yönelik olası bir askeri seçeneğe ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Kısıtlı bir saldırıyı sanırım değerlendiriyorum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, İran’a yönelik askeri planların 'son derece gelişmiş' olduğunu ve bireyleri hedef almaktan rejim değişikliğine kadar farklı senaryoları içerdiğini söyledi. Yetkili, planların uzun süredir hazırlandığını ancak siyasi karar aşamasında olduğunu belirtti.

YIĞINAK IRAK SAVAŞINI HATIRLATTI

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliği eski Pentagon yetkilileri ve güvenlik uzmanları tarafından olağanüstü hızlı olarak tanımlanıyor. Askeri strateji uzmanı Becca Wasser, özellikle hava gücü alanındaki yığınağın 2003 Irak Savaşı öncesindeki tabloyu andırdığını ifade etti. Gerilim sahada da somut karşılık buldu. ABD güçlerinin, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan bir Shahed tipi insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi. Aynı gün İran Devrim Muhafızları’nın ABD bayraklı bir tankere müdahale tehdidinde bulunduğu, bir ABD destroyerinin ise karşılık verdiği aktarıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD ve İranlı yetkililer Cenevre’de dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar ilerleme sağlandığını belirtse de temel anlaşmazlık başlıklarının sürdüğü kaydedildi.

KRİTİK ÇİN ZİYARETİ

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret, Washington’un hem Asya-Pasifik’te hem Ortadoğu’da eş zamanlı diplomatik ve askeri hamleler yürüttüğü bir döneme denk geliyor.

