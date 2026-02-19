Trump, İran İçin Tarih Verip Uyardı: Kötü Şeyler Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD siyasetinde ve Orta Doğu gündeminde dikkat çeken açıklamalar yapan Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında konuştu. Trump’ın mesajları hem Gazze’deki gelişmelere hem de İran ile yürütülen temaslara odaklandı.

GAZZE MESAJI: DOKUZUNCUSU DA YOLDA

Konuşmasının başlangıcında Gazze’ye değinen Trump, bölgedeki çatışmalara ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "Sekiz savaşı sonlandırdık ve sanırım dokuzuncusu da yolda." diyerek sürece dair iyimser bir tablo çizdi.

Trump, Gazze’de savaşın sona erdiğini belirtirken, ABD’nin Barış Kurulu çalışmalarına mali destek sağlayacağını açıkladı. Bu kapsamda kurul için 10 milyon dolarlık katkı yapılacağını duyurdu.

YARDIM VURGUSU: MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK

Gazze’ye yönelik insani yardımlar konusuna da değinen Trump, şimdiye kadar gerçekleştirilen bağışların boyutuna dikkat çekti. Trump, Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını dile getirirken "Gazze halkının ve Orta Doğu'nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, ABD’nin bölgedeki yeniden inşa ve insani destek politikalarının süreceği mesajı olarak değerlendirildi.

‘ANLAMLI BİR ANLAŞMA GEREK’

Trump’ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de İran ile ilişkiler oldu. İran ile yürütülen diplomatik temaslara değinen ABD Başkanı, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek. Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz" dedi.

Trump, sürecin seyrine bağlı olarak daha sert adımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

NÜKLEER SİLAH UYARISI

ABD Başkanı, İran’ın nükleer programına ilişkin net bir duruş sergiledi. Trump, "Nükleer silaha sahip olamazlar" diyerek Washington’un bu konudaki kırmızı çizgisini yineledi. Trump ayrıca, "İran anlaşma yapmalı yoksa kötü şeyler olacak" sözleriyle Tahran yönetimine açık bir uyarıda bulundu.

Kaynak: AA