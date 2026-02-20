ABD-İran Gerilimi Ateşledi: Gram Altın Fırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 7.090 TL seviyesine yükseldi.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yaklaşık %0,4 üzerinde, 7.037 TL’den tamamladı.

Yeni güne de artışla başlayan gram altın, saat 16:30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 7.090 TL civarında seyrediyor.

Bu sırada çeyrek altın 12.085 TL, cumhuriyet altını ise 48.084 TL’den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 5.027 dolar seviyesinde.

ABD VE İRAN GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki artan gerilim, piyasalarda risk iştahını düşürdü. Jeopolitik belirsizliklerin yükselmesiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor ve bu durum fiyatlarda yukarı yönlü hareketler yaratıyor.

Analistler, yurtiçinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı; yurtdışında ise ABD’de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun bir veri takibinin olacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi