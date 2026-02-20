Ünlü Milyarder 17'nci Kattan Düşerek Öldü

ASOS’un kurucu ortağı Quentin Griffiths, Tayland’ın Pattaya kentinde 17. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Griffiths’in kesin ölüm nedeni ise yapılacak kapsamlı otopsi sonucunda belli olacak.

Ünlü Milyarder 17'nci Kattan Düşerek Öldü
İngiltere merkezli moda perakendecisi ASOS’un kurucularından Quentin Griffiths’in Tayland’da yaşamını yitirdiği bildirildi. 58 yaşındaki Griffiths’in, Pattaya’daki yüksek katlı apartmanının 17. kat balkonundan düştüğü belirtildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda acil müdahale ekibi bölgeye yönlendirildi. Griffiths’in cansız bedeni, balkonun altındaki zeminde bulundu.

ESKİ EŞİYLE HUKUKİ ÇEKİŞME YAŞIYORDU

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Griffiths’in hayatını kaybetmeden önce eski eşiyle süren hukuki bir anlaşmazlık içinde olduğu ortaya çıktı. İddialara göre eski eşi, birlikte sahip oldukları bir şirketten 500 bin sterlin almıştı. Ayrıca geçen yıl eski eşinin, Griffiths’in haberi olmadan bazı arazi ve şirket hisselerini satmak için sahte belgeler hazırladığı suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Aileye yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada olayın “gerçekten gizemli” olduğunu belirterek “Şüpheli durumlar söz konusu” ifadelerini kullandı.

2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte ASOS’u kuran Quentin Griffiths, 2005 yılına kadar şirkette aktif rol aldı. Küçük bir girişim olarak başlayan şirket, zamanla kendi markalarının yanı sıra yüzlerce farklı markayı da bünyesine katarak 3 milyar sterlin değerinde global bir e-ticaret devine dönüştü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELLİ OLACAK

Soruşturma kapsamında yetkililer, dairede herhangi bir boğuşma veya zorla girme izine rastlanmadığını belirtti. Olayın tüm detaylarıyla incelendiği ve cinayet olasılığının da değerlendirildiği kaydedildi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak kapsamlı otopsi sonucunda açıklanacak.

