Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti

Ramazan ayıyla birlikte yeme-içme sektöründe hareketlilik artarken, iftarın ardından sahur programları da öne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde birçok işletme, sahuru sadece yemek saati olmaktan çıkarıp sosyal bir etkinlik formatında sunuyor. Açık büfe konseptiyle hazırlanan programlarda geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından seçeneklere de yer veriliyor.

Bu organizasyonlarda fiyat aralığı mekâna ve sunulan hizmete göre değişiyor. Kişi başı ücretlerin 1.500 TL’den başladığı sahur programlarında, bazı lüks adreslerde rakamlar 6.000 liranın üzerine kadar çıkabiliyor. Boğaz hattındaki prestijli otellerde düzenlenen sahur davetleri ise fiyatlarıyla dikkat çekiyor.