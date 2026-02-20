Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti
Ramazanda yüksek fiyatlı iftar menülerine yönelik tartışmalar sürerken, şimdi de açık büfe sahur organizasyonları gündemde. Büyük şehirlerde bazı otel ve restoranlarda kişi başı ücretler dikkat çeken seviyelere ulaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ramazan ayıyla birlikte yeme-içme sektöründe hareketlilik artarken, iftarın ardından sahur programları da öne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde birçok işletme, sahuru sadece yemek saati olmaktan çıkarıp sosyal bir etkinlik formatında sunuyor. Açık büfe konseptiyle hazırlanan programlarda geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından seçeneklere de yer veriliyor.
Bu organizasyonlarda fiyat aralığı mekâna ve sunulan hizmete göre değişiyor. Kişi başı ücretlerin 1.500 TL’den başladığı sahur programlarında, bazı lüks adreslerde rakamlar 6.000 liranın üzerine kadar çıkabiliyor. Boğaz hattındaki prestijli otellerde düzenlenen sahur davetleri ise fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
İstanbul’daki en yüksek sahur bedellerinden biri Çırağan’daki programlarda görülüyor. Boğaz manzarası ve özel servis vurgusuyla sunulan sahur organizasyonlarında kişi başı ücretin 6.200 TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.
İFTAR VE SAHURU KAPSAYAN PAKETLER
Bazı oteller, iftar ve sahuru birlikte içeren konaklamalı seçenekler hazırlıyor. Sektör temsilcileri, bu paketlerin hem şehir dışından gelen misafirlerden hem de yabancı turistlerden talep gördüğünü ifade ediyor. İşletmeciler, sahurun özellikle kalabalık arkadaş grupları ve iş çevreleri tarafından sosyal buluşma olarak değerlendirildiğini vurguluyor.
TARTIŞMA BÜYÜYOR
Sosyal medyada paylaşılan gösterişli sahur sofraları ise kamuoyunda farklı görüşleri beraberinde getiriyor. Bir kesim bu organizasyonları turizm ve hizmet çeşitliliği açısından doğal karşılarken, bazı kullanıcılar Ramazan ayının ruhuna uygunluk üzerinden eleştiriler yöneltiyor.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ
Turizm sektörü kaynakları, Ramazan döneminde Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin lüks iftar ve sahur programlarına ilgi gösterdiğini belirtiyor. Otellerin doluluk oranlarına olumlu yansıyan bu talep, işletmelerin Ramazan konseptli hizmetlere ağırlık vermesinde etkili oluyor. Sahur ve iftarı kapsayan paketlerin kişi başı harcamayı artırdığı, sektör gelirlerine de katkı sunduğu ifade ediliyor.