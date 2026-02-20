Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi

Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı. 78 yaşındaki Özden’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Özden’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Mesajda, usta ismin yoğun bakımda bulunduğu belirtilerek sevenlerinden dua istendi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beyin kanaması
Son Güncelleme:
