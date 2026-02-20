Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 32 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli aranıyor.

Şüphelilerin bahis hesabı bulunduğu ve özellikle yöneticisi oldukları takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Son olarak, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.

İşte o kişiler:

  1. ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR
  2. ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ
  3. AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR
  4. AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR
  5. BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR
  6. BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR
  7. CANER TUNA – BODRUMSPOR
  8. CEM KOÇ – ANTALYASPOR
  9. CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR
  10. ENES MEMİŞ – GÖZTEPE
  11. ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR
  12. ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR
  13. FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR
  14. GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR
  15. HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR
  16. HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR
  17. HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR
  18. HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR
  19. İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR
  20. İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR
  21. KAMİL YÜCEL – KONYASPOR
  22. MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR
  23. MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR
  24. ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR
  25. OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR
  26. OSMAN SERPER – KONYASPOR
  27. OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR
  28. SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ
  29. TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR
  30. TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR
  31. YASİN OCAK – SİVASSPOR
  32. YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR
  33. YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR

