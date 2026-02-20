Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 32 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli aranıyor.
Şüphelilerin bahis hesabı bulunduğu ve özellikle yöneticisi oldukları takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edildi.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU
Son olarak, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.
İşte o kişiler:
- ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR
- ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ
- AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR
- AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR
- BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR
- BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR
- CANER TUNA – BODRUMSPOR
- CEM KOÇ – ANTALYASPOR
- CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR
- ENES MEMİŞ – GÖZTEPE
- ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR
- ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR
- FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR
- GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR
- HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR
- HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR
- HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR
- HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR
- İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR
- İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR
- KAMİL YÜCEL – KONYASPOR
- MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR
- MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR
- ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR
- OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR
- OSMAN SERPER – KONYASPOR
- OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR
- SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ
- TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR
- TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR
- YASİN OCAK – SİVASSPOR
- YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR
- YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR
