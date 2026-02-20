Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şüphelilerin bahis hesabı bulunduğu ve özellikle yöneticisi oldukları takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadıkları tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Son olarak, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.

İşte o kişiler:

ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR CANER TUNA – BODRUMSPOR CEM KOÇ – ANTALYASPOR CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR ENES MEMİŞ – GÖZTEPE ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR KAMİL YÜCEL – KONYASPOR MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR OSMAN SERPER – KONYASPOR OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR YASİN OCAK – SİVASSPOR YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR

Kaynak: AA