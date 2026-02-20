Bakan Gürlek’ten Peş Peşe Kritik Görüşmeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı ve yönetimini Adalet Bakanlığında ağırladığını duyurdu.

Bakan Gürlek, "Serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleki faaliyetlerine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baro Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

AYM BAŞKANINDAN ZİYARET

Öte yandan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Bakan Gürlek, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kaynak: Haber Merkezi