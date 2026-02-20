Resmi Gazete'de Yayımlandı: Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Kritik Atamalar

Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi. İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin adı, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" şeklinde değiştirildi.

YENİ ATAMALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı "Ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerini belirlemektir." şeklinde değiştirildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kararnamedeki ekli cetvellerde kadro, pozisyon ve görevlerine yer verilenler hariç kamu işletmeleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer almayacak.

