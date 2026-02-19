Teravih Yolunda Feci Kaza! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sivas'ta, teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a otomobil çarptı. Kazada kaynana hayatını kaybederken, gelini ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ali Muhtar Camiine teravih namazına giden Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın'a (57), F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle gelin ve kaynana yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın’ın hayatını kaybettiği, gelini Zeliha Akalın’ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralı Zeliha Akalın, ambulansla sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nadiye Akalın'ın cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sivas
