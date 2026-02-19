Gümüşhane’de 22 Yıllık Ramazan Geleneği: Yoldan Geçenlere İftar Ücretsiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gümüşhane’de bir köyde yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere iftar verme geleneği bu yıl da sürdürüldü. Köy halkının imece usulü katkılarıyla organize edilen program, bölgeden geçen sürücüler ve yolcular için anlamlı bir mola noktası haline geldi.

Merkeze bağlı Kırıklı köyü’nde 22 yıl önce dönemin muhtarı Alim Aşkın’ın öncülüğünde ücretsiz iftar programı başlatıldı. Rivayete göre, yoldan geçen bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle orucunu açtığını gören Aşkın, köy halkıyla görüşerek bu geleneğin temellerini attı.

Köy muhtarı Fikret Bulut, geleneğin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı: "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor."

KRİTİK NOKTADA ANLAMLI İKRAM

Köy, Erzincan güzergâhında, Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında yer alıyor. Bu stratejik konum sayesinde program kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara yemek ikram edildi.

Muhtar Bulut, organizasyonun gönüllü desteklerle yürütüldüğünü belirterek, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

YOLCULARDAN DUYGUSAL YORUMLAR

Köye özellikle iftar yapmak için gelen Celal Torun, geleneğin kendisi için taşıdığı anlamı şu ifadelerle dile getirdi: "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

Tokat’tan Trabzon’a seyahat eden sürücü Sezgin Yüksel ise yaşadığı sürprizi, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun” sözleriyle anlattı.

