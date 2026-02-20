AFAD Duyurdu! Hatay'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi