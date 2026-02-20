AFAD Duyurdu! Hatay'da Deprem
AFAD verilerine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10 sularında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9,27 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2026-02-20
Saat:06:10:53 TSİ
Enlem:36.41722 N
Boylam:36.35972 E
Derinlik:9.27 km
Detay:https://t.co/KIDazFXsqW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
