CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı

CHP, Malatya’nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.

Son Güncelleme:
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya’nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in partiden kesin çıkarılmasına karar verdi. Kurulun 5 Şubat 2026 tarihli toplantısında alınan kararın oy birliğiyle verildiği ifade edildi.

GEREKÇESİ SIRALANDI

Kararı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır duyurdu. Çakır, Göçer’in 'partide aldığı görev ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasi çalışmalara katkı sunduğu' ve 'kongre ile kurultay süreçlerini tüzüğe aykırı biçimde engelleyici eylemlerde bulunduğu' gerekçeleriyle ihraç edildiğini belirtti.

CHP'de Hasbi Dede'ye İhraç İstemiCHP'de Hasbi Dede'ye İhraç İstemiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Malatya
Son Güncelleme:
İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
Su Kaynaklarında Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi? O Bölgede Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi?
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi