CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya’nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in partiden kesin çıkarılmasına karar verdi. Kurulun 5 Şubat 2026 tarihli toplantısında alınan kararın oy birliğiyle verildiği ifade edildi.

GEREKÇESİ SIRALANDI

Kararı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır duyurdu. Çakır, Göçer’in 'partide aldığı görev ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu', 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasi çalışmalara katkı sunduğu' ve 'kongre ile kurultay süreçlerini tüzüğe aykırı biçimde engelleyici eylemlerde bulunduğu' gerekçeleriyle ihraç edildiğini belirtti.

