Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı Var

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin, Ukrayna'da ateşkes fikrine sıcak baktığını ama yanıtlanmamış bazı sorularının olduğunu söyledi. Peskov, kendilerine verilecek güvencelerin arkasından ateşkes olabileceğini belirtti.

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Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı Var

Rusya-Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın seyri tüm dünya tarafından merak edilirken, ABD'deki yönetim değişikliğiyle birlikte bölgedeki durumun nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlıca ateşkes istediği ancak görüşmelerden bir sonuç alamadığı belirtilirken, Kremlin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ateşkes fikrine sıcak olduğunu ancak bazı yanıtlanmamış soruları olduğunu söyledi. Peskov, "Bu sorular, Kiev yönetiminin bazı aşırılıkçı ve milliyetçi birlikleri kontrol edememesi ve onların ilerleyen zamanlarda askeri birlik haline gelme durumuyla ilgili" dedi.

Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı Var - Resim : 1

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK Mİ?

Kendilerini güvence altına almaları gerektiğini vurgulayan Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında gerçekleşecek yeni bir müzakerenin ise henüz kesin olmadığını dile getirdi. Bir tarih belirlemediklerini bildiren Peskov, müzakerelerin sürmesi konusunda ise mutabık olduklarını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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