Hindistan’da Salgın Alarmı, 3 Ölü

Hindistan’da kuduz salgını nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan’da Salgın Alarmı, 3 Ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda görülen kuduz salgını nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.

Hindistan medyasındaki haberlerde, salgının Manipur eyaletinin başkenti Imphal'in yaklaşık 88 kilometre güneyindeki Churachandpur'da yoğunlaştığı kaydedildi.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

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