Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kızgın olduğunu açıklamasının ardından Kremlin'den açıklama gecikmedi. Peskov, Putin'in Trump ile iletişime açık olduğunu söyledi.

Kremlin'den Açıklama: Putin ile Trump Yeniden Görüşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘çok kızgın olduğunu’ açıklamasının ardından Kremlin cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD ile ilişkilerinden yeniden inşasına yönelik çalışmaların sürdüğünün altını çizen Peskov, “Putin, Trump ile temasa açık” dedi.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile ilgili bazı açıklamaları nedeniyle kızgın olduğu yönündeki haberleri değerlendirdi ve “Amerikan tarafı ile ikili ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. İlişkilerimize eski ABD yönetimi tarafından büyük zarar verildi. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirler üzerinde de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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