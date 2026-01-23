Rusya-Ukrayna Savaşında Dönüm Noktası... Abu Dabi'de Üçlü Zirve

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi’de aynı masaya oturdu. Görüşmeler, Trump’ın savaşı bitirme hedefi doğrultusunda taraflar arasındaki ilk açık ve doğrudan temas olma özelliğini taşıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşında Dönüm Noktası... Abu Dabi'de Üçlü Zirve
Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, Ukrayna savaşına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de üçlü müzakerelere başladı. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerin resmen başladığı belirtilirken, temasların iki gün sürmesinin planlandığı kaydedildi. Açıklamada, müzakerelerin krize diplomatik bir çıkış yolu bulunmasına yönelik diyalog çabalarını desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

TRUMP'IN GİRİŞİMİYLE...

Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirmeyi hedefleyen girişimi kapsamında, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen ilk açık ve doğrudan temas olma özelliğini taşıyor. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ise ülkesinin bu görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, yıllardır süren ve ağır insani sonuçlara yol açan savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmasına katkı sağlanmasını umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Rusya - Ukrayna savaşı
ÇOK OKUNANLAR
