Putin'in Konutuna Saldırı Girişimi: Rusya'dan Ukrayna'ya Çok Net Ültimatom

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Putin'in resmi konutuna İHA saldırısını inkar etmeye çalıştığına işaret eden Peskov, "Çok sayıda Batı merkezli basın kuruluşu da Kiev rejimine destek vererek, bunun olmadığına dair söylentileri yaymaya başladı. Ancak bu tamamen saçma bir girişim" diye konuştu.

Dmitriy Peskov, İHA'ların, hava savunma sisteminin başarılı bir şekilde çalışması sayesinde düşürüldüğünü kaydederek, "Burada herhangi bir kanıt olması gerektiğini düşünmüyorum. İHA enkazlarıyla ilgili durum da ordumuzun ilgilendiği bir konu" dedi.

'BU BİR TERÖR EYLEMİDİR'

Ukrayna'nın söz konusu saldırıyla müzakereleri olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını vurgulayan Peskov, "Bu, müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir terör eylemidir. Bu eylem sadece Putin'e karşı değil, ABD Başkanı Donald Trump'a da yöneliktir. Ukrayna çatışmasının barışçıl bir şekilde çözülmesini teşvik etmek isteyen Trump'ın çabalarını bozmayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna konusundaki müzakerelerde yaklaşım değişikliğine gideceğini de belirterek, "Bu eylemlerin Kiev rejimi için diplomatik sonuçları, Rusya'nın müzakere pozisyonunun sertleşmesi şeklinde olacaktır" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu. Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunmadıklarını söylemişti.

Kaynak: AA