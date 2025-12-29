Gençler Arasında Hızla Yayılıyor: Almanya’da Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Yasağı Gündemde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'da tek kullanımlık e-sigara yasağı tartışması gündemde. Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin yasanın henüz kesinleşmediğini ve hukuki boyutlarının değerlendirildiğini belirtti.

HANGİ ÜLKELERDE YASAK?

Schneider, tercihini yasağın getirilmesinden yana kullandığını ifade ederek, Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık’ta tek kullanımlık e-sigaraların halihazırda yasak olduğunu hatırlattı.

Federal Meclis, kasım ayında hükümete yasağın incelenmesi çağrısında bulunmuştu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bu yönde önerge vermiş, hükümet ise hukuki çekincelere dikkat çekmişti. Almanya’da tüketicilerin e-sigaraları satıldıkları tüm noktalara iade edebilmesi planlanıyor, ancak depozito sistemi öngörülmüyor.

Alman e-Sigara Sektör Birliği (BfTG), Almanların bu yıl e-sigara için yaklaşık 2,4 milyar euro harcayacağını, bunun yüzde 10’unun tek kullanımlık ürünlerden oluştuğunu açıkladı. Bu oran 2022’de yüzde 40 seviyesindeydi.

YASAĞI DESTEKLİYORLAR

Deutsche Umwelthilfe (DUH) ve tüketici örgütleri yasağı destekliyor. Hamburg Tüketici Merkezi, tek kullanımlık e-sigarlarda kullanılan lityum-iyon pillerin çevresel açıdan sorunlu ve sınırlı kaynaklardan elde edildiğini vurgulayarak, “Bu kadar değerli bir hammaddenin tek kullanımlık ürün için harcanması kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

KAÇAK TİCARET RİSKİ

E-sigara sektörü temsilcileri ise yasağın kaçak ticareti artırabileceği uyarısında bulunuyor. VdeH sektör birliğine göre, piyasadaki tek kullanımlık e-sigaraların yaklaşık yarısı halihazırda yasa dışı kanallardan geliyor. Birlik, öncelikle mevcut düzenlemelerin etkin şekilde uygulanmasını talep ediyor.

Tek kullanımlık e-sigaralar, yaklaşık bin çekim sonrası kullanılamaz hale geliyor. Sıvıları doldurulamıyor ve pilleri şarj edilemiyor. Genellikle meyve veya mentol aromalı buhar solunarak kullanılan e-sigaraların klasik sigaraya göre daha az zararlı madde içerdiği belirtilse de uzmanlar nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi ve sağlık riskleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: ANKA