Trump-Netanyahu Zirvesinde 'Türkiye'ye F-35 Satabiliriz' Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, gelişmiş F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasının ciddi şekilde değerlendirildiğini söyledi. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Florida'daki konutu Mar-a-Lago'da ağırlayan Trump, Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili bir soruya, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz" yanıtını verdi.

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından, 2019 yılında Ankara'yı F-35 savaş uçağının geliştirme programından çıkarmıştı.

'BİR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ'

İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma ihtimali sorulan Trump, Erdoğan için "çok iyi bir arkadaşım" ifadesini kullandı. Trump, "Bir sorun yaşamayacağız. Hiçbir şey olmayacak" diye konuştu.

Basın toplantısında Trump, Netanyahu'ya atıfla, "Yanlış bir başbakanınız olsaydı, İsrail var olmazdı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Türkiye'ye F-35 satılmasına kesin bir dille karşı çıkıyor. İsrail hükümet temsilcileri, F-35'lerin olası bir savaşta Türkiye'nin askeri kapasitesine önemli katkı sağlayacağını savunuyor. İsrail ve Türkiye, hem Gazze'deki gelişmeler hem de Suriye konusunda karşıt tutumları benimsemiş durumda. Trump, ilk başkanlık döneminde de İsrail'i tanımasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı konusunda onay vermişti. Trump ayrıca, İsrail'in bölgedeki potansiyel rakiplerine karşı askeri üstünlüğünü korumasını öngören ABD politikasına rağmen, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasına destek verdiğini de son dönemde dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi