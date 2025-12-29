Trump, Netanyahu Görüşmesi Öncesinde Yanıtladı: Gazze'de Türk Askeri Konuşlanacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Netanyahu'yu kapıda karşılayan Trump, görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, "çok önemli bir toplantı" yapacaklarını vurgulayarak, "Gazze, İran, rehineler, bölgesel güvenlik ve diplomasi olmak üzere yaklaşık beş ana konu üzerinde duracağız" ifadelerini kullandı. Trump, özellikle Gazze'nin geleceği ve İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerin görüşmenin merkezinde yer aldığını ifade etti.

'ERDOĞAN MÜKEMMEL BİR LİDER'

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk askerlerinin yer alıp almayacağı yönündeki soruya Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey. Netanyahu ile de görüşeceğiz. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.

'GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI YAKINDA BAŞLAYACAK'

Gazze Şeridi'nde yeniden inşa sürecinin çok yakında başlayacağını aktaran Trump, "Gazze'nin yeniden inşası çok yakında başlayacak. Ne kadar da kötü bir durum. Aslında yüzyıllardır böyle. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Hamas'ın silahsızlandırılması şart. Bu kesinlikle konuşacağımız konulardan biri. Silahsızlanma olmadan kalıcı bir çözüm olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca sağlık altyapısı ve insani koşulların iyileştirilmesi için bazı hazırlıkların şimdiden başlatıldığını belirtti.

'REHİNELER BENİM SAYEMDE SERBEST BIRAKILDI'

Gazze'de serbest bırakılan İsrailli rehinelerle ilgili ABD'nin rolüne dikkat çeken Trump, eski Başkan Joe Biden yönetimini eleştirerek, "Serbest bırakılan her rehine benim sayemde serbest bırakıldı. Ekibim bu süreci yönetti. Biden yönetimi döneminde hiçbiri serbest bırakılmadı" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze'de kalan son rehinenin cenazesi için de ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

'ONLARI YERLE BİR EDECEĞİZ'

İran'ın yeniden güç topladığı yönündeki iddialara değinen Trump, "Şimdi İran'ın yeniden güçlenmeye çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yerle bir etmemiz gerekecek. Onları yerle bir edeceğiz ama umarım bu olmaz" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duyduğunu belirterek, "Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok daha akıllıca olur" dedi.

İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya Trump, net bir ayrım yaparak, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL BUGÜN OLMAYABİLİRDİ'

Netanyahu'yu öven Trump, "Bence yanlış bir başbakan seçilseydi, İsrail şu anda var olmazdı. O bir savaş dönemi başbakanı ve olağanüstü bir iş çıkardı" diye konuştu. Netanyahu'ya af çıkarılması tartışmalarına da değinen Trump, "Nasıl affetmezsiniz ki? İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum, bana affın yolda olduğunu söyledi" dedi.

'PUTİN BANA SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, "Çok verimli bir görüşme oldu. Umarım çözüme kavuşturacağımız birkaç konu var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişimine ilişkin ise Trump, "Putin bana sabahın erken saatlerinde saldırıya uğradığını söyledi. Bu iyi değil. Onlar saldırgan davrandığı için saldırgan olmak başka bir şey. Onun evine saldırmak başka bir şey. Şimdi doğru zaman değil. Bu hoşuma gitmedi, iyi bir şey değil, hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçeği öğreneceğiz" dedi.

'SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDIM Kİ ŞANSLARI OLSUN'

İsrail-Suriye arasındaki ilişkilere değinen Trump, "Umarım Netanyahu, Suriye ile iyi geçinir çünkü Suriye'nin yeni Devlet Başkanı gerçekten iyi bir iş çıkarmak için çok çalışıyor. Biliyorum ki o sert bir adam. Suriye'ye uyguladığım yaptırımları kaldırdım çünkü aksi takdirde hiçbir şansları olmazdı. Suriye'nin hayatta kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA