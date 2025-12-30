Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıl yaklaşırken sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubunda fiyat artışı yapıldığı açıklandı. Böylece söz konusu gruptaki en ucuz ve en pahalı sigaranın yeni fiyatları da netleşti.

TİRYAKİLERE KÖTÜ HABER

2026 yılına günler kala sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Zam kararının duyulmasının ardından “Hangi markaya ne kadar zam yapıldı? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?” soruları gündeme geldi.

SİGARAYA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Dündar’ın açıklamasına göre yeni fiyatlar 5 Ocak 2026’dan itibaren raflara yansıyacak.

Zam kararının ardından aynı grupta yer alan en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 95 TL’ye yükseldi. Farklı gruplarda yeni zamların olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

