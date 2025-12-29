Kremlin Açıkladı: 'Putin'in Resmi Konutuna İHA'larla Saldırı' İddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Rusya lideri Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Lavrov, bu durum sebebiyle Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Kremlin Açıkladı: 'Putin'in Resmi Konutuna İHA'larla Saldırı' İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi. Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir" açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi" görüşünü paylaştı.

ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın saldırı iddiasını yalnızca "misilleme" adı altında kendilerine saldırmak için ortaya attığını belirtti.

Trump, Zelenskiy'den Önce Putin ile GörüştüTrump, Zelenskiy'den Önce Putin ile GörüştüDünya
Putin'den Çarpıcı Açıklama! Savaşlarda 'Yapay Zeka' DönemiPutin'den Çarpıcı Açıklama! Savaşlarda 'Yapay Zeka' DönemiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Gazze Ateşkesi İçin Kritik Zirve: Trump, Netanyahu'yu Florida'da Ağırlayacak Gazze Ateşkesi İçin Kritik Zirve
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Gençler Arasında Hızla Yayılıyor: Almanya’da Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Yasağı Gündemde Tek Kullanımlık Elektronik Sigaraya Bir Ülkeden Daha Neşter
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu: 5 Savcı Görevlendirildi, Gözaltılar Var Yalova'daki IŞİD Operasyonunda 3 Polisimiz Şehit Oldu
İkinci Uyuşturucu Testi Temiz mi Çıktı? Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması Başsavcılıktan Sadettin Saran Açıklaması
Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor Kiracıların Yeni Trendi Belli Oldu: Hepsi Çözümü Bu Yöntemde Buldu! Nedeni Duyan Şaşırmıyor
IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerimizin Kimlikleri Belli Oldu IŞİD Operasyonunda Şehit Olan Polislerin Kimlikleri Belli Oldu
Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı