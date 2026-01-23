Seyhan Avşar'dan Emir Sarıgül'e Hodri Meydan
Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına 7 yıl 1 ay hapis cezası verilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün yurt dışına kaçtığını ortaya çıkaran yazarımız Seyhan Avşar’ın yazdığı haber ülke gündemine oturdu.
Seyhan Avşar’ın yazısının ardından bazı gazeteciler Emir Sarıgül’ü aradıklarını ve Sarıgül’ün Levent’teki ofisinde olduğunu yazdı. Bir haberi yalanlama görevi konunun muhataplarına aitken bazı gazetecilerin bunu neden kendilerine görev edindikleri merak uyandırdı.
‘YALANA ALET OLMAYIN!’
O gazetecilerin haberlerinin ardından Seyhan Avşar resti çekti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Avşar, “Emir Sarıgül’ün evinde olduğuna dair paylaşım yapan meslektaşlarımı görüyorum. Az önce Emir Sarıgül ile konuştum. ‘Eviniz nerede?’ diye sordum. Beykoz’da yanıtını aldım. ‘Evinize geleyim beraber bir canlı yayın açalım. Türkiye’de olduğunuza dair kamuoyundan özür dileyeyim’ dedim. Tabii ki kabul etmedi. Emir Sarıgül’ün gittiğini zaten öğrenmiştim. Kimlere neler söyleyerek gittiğini dahi biliyordum. Ayrıca Mustafa Sarıgül de bu sabah kendi ağzıyla Londra’da olduğunu söyledi. Yalana alet olmayın lütfen!” diye yazdı.
Emir Sarıgül’ün evinde olduğuna dair paylaşım yapan meslektaşlarımı görüyorum.— Seyhan Avşar (@seyhanavsar) January 23, 2026
Az önce Emir Sarıgül ile konuştum. “Eviniz nerede?” diye sordum. Beykoz’da yanıtını aldım. “Evinize geleyim beraber bir canlı yayın açalım. Türkiye’de olduğunuza dair kamuoyundan özür dileyeyim”…
Bazı gazetecilerin Emir Sarıgül’ün kaçmadığına dair yanlış bilgiyi ısrarla yaymaya devam etmesi üzerine Avşar yeni bir açıklama daha yaptı.
O açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“Bu konuya dair son açıklamamdır: Emir Sarıgül’ü tüm ülke tanıyor. Kendisi ülkede olsaydı şayet, ülkede olduğunu teyit etmeden yazan gazetecilerle bir araya gelmiş, çoktan fotoğraf paylaşmıştı. Ya da başka bir hamlede bulunmuştu. Emir Sarıgül’ün haberimin ardından bu akşam ya da yarın sabah döneceğini düşünüyorum.”
Bu konuya dair son açıklamamdır:— Seyhan Avşar (@seyhanavsar) January 23, 2026
Emir Sarıgül’ü tüm ülke tanıyor. Kendisi ülkede olsaydı şayet, ülkede olduğunu teyit etmeden yazan gazetecilerle bir araya gelmiş, çoktan fotoğraf paylaşmıştı. Ya da başka bir hamlede bulunmuştu.
Emir Sarıgül’ün haberimim ardından bu akşam ya da… https://t.co/9LQnnoGfQl
Kaynak: Haber Merkezi