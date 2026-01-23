Seyhan Avşar'dan Emir Sarıgül'e Hodri Meydan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seyhan Avşar’ın yazısının ardından bazı gazeteciler Emir Sarıgül’ü aradıklarını ve Sarıgül’ün Levent’teki ofisinde olduğunu yazdı. Bir haberi yalanlama görevi konunun muhataplarına aitken bazı gazetecilerin bunu neden kendilerine görev edindikleri merak uyandırdı.

‘YALANA ALET OLMAYIN!’

O gazetecilerin haberlerinin ardından Seyhan Avşar resti çekti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Avşar, “Emir Sarıgül’ün evinde olduğuna dair paylaşım yapan meslektaşlarımı görüyorum. Az önce Emir Sarıgül ile konuştum. ‘Eviniz nerede?’ diye sordum. Beykoz’da yanıtını aldım. ‘Evinize geleyim beraber bir canlı yayın açalım. Türkiye’de olduğunuza dair kamuoyundan özür dileyeyim’ dedim. Tabii ki kabul etmedi. Emir Sarıgül’ün gittiğini zaten öğrenmiştim. Kimlere neler söyleyerek gittiğini dahi biliyordum. Ayrıca Mustafa Sarıgül de bu sabah kendi ağzıyla Londra’da olduğunu söyledi. Yalana alet olmayın lütfen!” diye yazdı.

Bazı gazetecilerin Emir Sarıgül’ün kaçmadığına dair yanlış bilgiyi ısrarla yaymaya devam etmesi üzerine Avşar yeni bir açıklama daha yaptı.

O açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Bu konuya dair son açıklamamdır: Emir Sarıgül’ü tüm ülke tanıyor. Kendisi ülkede olsaydı şayet, ülkede olduğunu teyit etmeden yazan gazetecilerle bir araya gelmiş, çoktan fotoğraf paylaşmıştı. Ya da başka bir hamlede bulunmuştu. Emir Sarıgül’ün haberimin ardından bu akşam ya da yarın sabah döneceğini düşünüyorum.”

