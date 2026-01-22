Zelenskiy Tarih Verdi: Ukrayna, Rusya ve ABD Arasında Kritik Görüşme
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya'dan yetkililerin cuma ve cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geleceğini duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ABD ve Rusya'dan yetkililer cuma cumartesi günleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelecek" ifadelerini kullandı
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: