Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 görevli hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde 11 kilo altının 8 kilosunun kayıp olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Altın Yüklü Zırhlı Araç Takla Attı: Kilolarca Altın Buhar Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, İzmir İstanbul otobanı Karacabey kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının 3 kilosu araç içinde bulundu. Eksik olan 8 kilo altın kazanın olduğu bölgede jandarma dedektörleriyle aranıyor. Yol kenarı ve aracın içinde arama devam ederken kayıp altınlara ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Bunun Adı İşkence! 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti KameradaBunun Adı İşkence! 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti KameradaGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunun Adı İşkence! 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti Kamerada 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti Kamerada
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çok Sert Açıklama: 'Bayrağa Saldırı Organize Provokasyon' 'Organize Provokasyon, Failleri Tespit Edildi'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Meclis'te Onaylandı: En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu
Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
MSB Duyurdu: Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır? Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı