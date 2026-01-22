Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olacağını, birçok bölgede ise yağış görüleceğini duyurdu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında akşam saatlerinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KIYI EGE VE AKDENİZ’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olurken, iç bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek. Özellikle Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli; Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Şiddetli yağış, fırtına ve kar nedeniyle Meteoroloji tarafından “sarı” kodlu uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı: Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Isparta, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye.

ÇIĞ RİSKİ BULUNAN BÖLGELER

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde yükselmesi beklenirken, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Doğu Akdeniz’de ise kuzeydoğu ve doğu yönlerden etkili olacağı belirtildi. Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 40-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi