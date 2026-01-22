Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çok Sert Açıklama: 'Bayrağa Saldırı Organize Provokasyon'

Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'de Türk bayrağına gerçekleştirilen provokatif saldırıya ilişkin idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çok Sert Açıklama: 'Bayrağa Saldırı Organize Provokasyon'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYRINTILAR GELİYOR...

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Libya Askeri Heyetini Taşırken Düşen Uçağın 'Kaza Kırım Ön Raporu' Soruşturma Dosyasına Girdi Libya Askeri Heyetini Taşırken Düşen Uçağın 'Kaza Kırım Ön Raporu' Soruşturma Dosyasına Girdi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunun Adı İşkence! 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti Kamerada 5 Günlük Bebeğe Akılalmaz Şiddet... Engelli Bırakan Hemşire Vahşeti Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Meclis'te Onaylandı: En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu
Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji Saat Verdi Uyardı: 14 İlde Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
MSB Duyurdu: Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı! Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır? Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı