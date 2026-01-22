Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çok Sert Açıklama: 'Bayrağa Saldırı Organize Provokasyon'
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'de Türk bayrağına gerçekleştirilen provokatif saldırıya ilişkin idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur" denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...