İran'da Bilanço Ağırlaşıyor... Can Kaybı Sayısı Arttı

İran, ülkede devam eden rejim karşıtı protestolarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkla

İran'da Bilanço Ağırlaşıyor... Can Kaybı Sayısı Arttı
İran, Aralık 2025'ten bu yana devam eden protestolarda aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin 'silahlı terör grupları' tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek bunların 'şehit' sayıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İran
