Avrupa'dan ABD'ye Ticaret Misillemesi... 'Egemenliğimiz Tehdit Altında'

Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa’ya yönelik tarife tehditleri sonrası Avrupa Parlamentosu'ndan kritik bir adım geldi. AB–ABD ticaret anlaşmasını askıya alındı..

Son Güncelleme:
Avrupa'dan ABD'ye Ticaret Misillemesi... 'Egemenliğimiz Tehdit Altında'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik tarife tehdidinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025’te varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı. AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB–ABD ticaret anlaşmasına ilişkin tüm çalışmaların süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Lange, mevcut koşullarda sürecin devam ettirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZ TEHDİT ALTINDA'

"Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altında" diyen Lange, Grönland ve Danimarka’ya yönelik baskılar ile ABD’nin gümrük vergisi tehditlerinin, anlaşma üzerinde çalışmayı imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Trump, Grönland'ı işgal etme girişimine karşı çıkan AB ülkelerini vergi yaptırımıyla tehdit etmiş ve bu yönde karar almıştı.

Grönland Krizi Tırmanıyor: AB, Trump'ın Tehdidine Karşı Harekete GeçtiGrönland Krizi Tırmanıyor: AB, Trump'ın Tehdidine Karşı Harekete GeçtiDünya

Altın ve Gümüş Rekor Kırdı! Grönland Krizi Piyasaları SarstıAltın ve Gümüş Rekor Kırdı! Grönland Krizi Piyasaları SarstıEkonomi

Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Avrupa Birliği ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD'den Kritik Suriye Hamlesi... CENTCOM Duyurdu ABD'den Kritik Suriye Hamlesi
Trump'tan Davos'ta Flaş Açıklamalar: Trump'tan Davos'ta Flaş Açıklamalar Venezuela, Grönland ve Rusya-Ukrayna Savaşı...
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi Sındırgı Yine Beşik Gibi...
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a Yakalama Kararı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a Yakalama Kararı: İlk Açıklama Geldi
Bursa’da Belediye Otobüsünde Dehşet Anlar! Boş Koltuk Varken Yer Kavgası! Yolcuyu Ölesiye Darbetti Bursa’da Belediye Otobüsünde Dehşet Anlar! Boş Koltuk Varken Yer Kavgası! Yolcuyu Ölesiye Darbetti
ABD'den Kritik Suriye Hamlesi... CENTCOM Duyurdu ABD'den Kritik Suriye Hamlesi
Ankara–Washington Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında ‘Çok Önemli' Görüşme Ankara–Washington Hattında Gece Yarısı ‘Çok Önemli' Görüşme