Avrupa'dan ABD'ye Ticaret Misillemesi... 'Egemenliğimiz Tehdit Altında'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik tarife tehdidinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025’te varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı. AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB–ABD ticaret anlaşmasına ilişkin tüm çalışmaların süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Lange, mevcut koşullarda sürecin devam ettirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZ TEHDİT ALTINDA'

"Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altında" diyen Lange, Grönland ve Danimarka’ya yönelik baskılar ile ABD’nin gümrük vergisi tehditlerinin, anlaşma üzerinde çalışmayı imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Trump, Grönland'ı işgal etme girişimine karşı çıkan AB ülkelerini vergi yaptırımıyla tehdit etmiş ve bu yönde karar almıştı.

Kaynak: AA