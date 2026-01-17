İran'daki Olaylarda Ölenlerin Sayısı 3 bin 90'a Yükseldi

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90’a, tutuklananların sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını açıkladı.

İran'daki Olaylarda Ölenlerin Sayısı 3 bin 90'a Yükseldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların güncel bilançosunu açıkladı.

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi. Ölenlerin 2 bin 885’inin protestocu, 19’unun çocuk, 21’inin tarafsız sivillerden oluştuğu kaydedilirken, ayrıca 165 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

3 bin 882 ölüm raporunun inceleme altında olduğu aktarıldı. Gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, tutuklu sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını bildirdi.

İran Sınırında Göç Var mı, Suriye'de Son Durum ne? MSB'den Net Mesajİran Sınırında Göç Var mı, Suriye'de Son Durum ne? MSB'den Net MesajGüncel

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Suriye'de Hareketli Saatler! Terör Örgütü YPG'ye Operasyon Başladı, Çekilme Kararı Geldi Terör Örgütü YPG'ye Operasyon Başladı, Çekilme Kararı Geldi
Suriye'den Kritik Kararname! Kürtçe Ulusal Dil Oldu Suriye'den Kritik Kararname! Kürtçe Ulusal Dil Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Konya'dan Vahşet! Kız Kardeşini Öldürüp, Annesini Yaralayan Genç İntihar Etti Kız Kardeşini Öldürüp, Annesini Yaralayan Genç İntihar Etti
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
İstanbul’da Kar Yağışı Başladı: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Termometre Düşüyor İstanbul’da Kar Yağışı Başladı: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Termometre Düşüyor
İzmir'de Film Gibi Soygun! ATM Vurgunu Yapan Çete Çökertildi! 1 Ay Planladılar, Dakikalar İçinde 30 Milyonu Sildiler İzmir'de Film Gibi Soygun! ATM Vurgunu Yapan Çete Çökertildi