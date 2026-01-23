Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör Dahil 18 İsmin Test Sonucu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 18 kişinin uyuşturucu testi sonuçlandı. Soruşturma kapsamında kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ve Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör dahil 14 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan isimler şöyle:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan oyuncu Doğukan Güngör, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti. Güngör, kullandığı maddeden dolayı pişman olduğunu belirtmişti, ifadesinde ise “Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım” demişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanım amacıyla bulundurduğunu kabul etmişti. Ersoy, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu belirterek tedavi görmek istediğini dile getirmişti.

