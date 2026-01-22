Macron Duyurdu: Fransız Donanması Rus Petrol Tankerini Durdurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Rusya çıkışlı bir petrol tankerine müdahale ederek denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Macron, söz konusu geminin uluslararası yaptırımlar kapsamında bulunduğunu belirtti.

Fransız donanmasının, Rusya çıkışlı bir petrol tankerine Akdeniz’de müdahalede bulunarak denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’dan yola çıkan ve uluslararası yaptırımlar kapsamında yer alan bir petrol tankerinin Fransız deniz kuvvetleri tarafından durdurulduğunu ve kontrol edildiğini duyurdu.

'GÖLGE FİLO UKRAYNA'DAKİ SALDIRIYA KATKI SAĞLIYOR'

Macron, geminin sahte bayrak kullanıyor olabileceğine dair şüpheler bulunduğunu vurgulayarak, söz konusu operasyonun Akdeniz’deki birçok müttefikin iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti. Operasyonun, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne tam uyum içinde gerçekleştirildiğini belirten Macron, tanker hakkında adli sürecin başlatıldığını da aktardı.

Macron, söz konusu tankerin rotasından saptırıldığını belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamaya ve yaptırımların etkisini güvence altına almaya kararlıyız. Gölge filonun faaliyetleri, Ukrayna'daki saldırı savaşına katkı sağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

