Rusya aba altından sopa gösteriyor: "PKK'ya silah yardımı yapabiliriz, Türk yatırımcıyı füzeyle korkutabiliriz"

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi, Azov taburu komutanlarının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin İstanbul ziyareti sonrası onlara teslim edilmesi Rusya'nın Türkiye'yle olan ilişkilerini sorgulamasına neden oldu. Rusya'nın gündemindeki önemli başlıklardan birisi de SİHA'nın üreticisi olan Bayraktar'ın Ukrayna'da üretim tesisi açacak olması var.

Rus devlet kanalı Rossiya-1’in ünlü sunucusu gazeteci Olga Skabeyeva, Moskova’nın “terörist” ilan ettiği Azak (Azov) Taburu’nun komutanlarının Türkiye’den Ukrayna’ya gönderilmesine ve Ukrayna’da Bayraktar TB2 üretilecek fabrikasının yapımına başlanmasına misilleme olarak Ankara’ya sert tepki gösterilmesini istedi.

NATO VE SİHA TEPKİSİ

Medya Günlüğü’nden Fuad Safarov’un aktardığına göre; “60 Minut” (60 Dakika) canlı yayın programında konuşan Skabeyeva, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına anlam veremediklerini belirtti. NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlediğini hatırlatan Rus gazeteci, “Ankara Rusya ile Azak Taburu konusundaki anlaşmasını ihlal etti. Bunun yanı sıra, Ukrayna’da TB2 fabrikası inşa etmeye başladı. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cesaret bularak, Moskova’dan tahıl anlaşması konusunda yapıcı bir adım yapmasını beklediğini söylüyor” dedi.

“TÜRK YATIRIMCIYA FÜZELİ MESAJ VEREBİLİRİZ Kİ ASKERİ TESİSİ İNŞA EDEMESİN, PKK’YA SİLAH YARDIMI YAPABİLİRİZ”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu konuda Ankara’ya yanıt verdiğini belirten Skabeyeva, Erdoğan’ın tahıl anlaşması için kullandığı “yapıcı” kelimesine sık sık atıfta bulunarak alaycı bir dille şunları söyledi:

“Belki Türk yatırımcıya füzeli mesaj verebiliriz ki Ukrayna’da böyle bir askeri üretim tesisi inşa edemesin. Tabii, Erdoğan’ın dediği gibi ‘yapıcı olarak!’ Belki İdlib’te Türkiye adına vekalet savaşı yapan birlikleri de ‘yapıcı olarak’ bombalayabiliriz.

Belki daha da ‘yapıcı olarak’, Ankara’ya karşı mücadele eden PKK isyancılarına silah yardımı yapabiliriz. Türk domates ve mandalina ürünlerine belki ‘yapıcı yaptırım’ uygulayabiliriz. Turist sayısından bahsetmeyeceğim. Tabii yine yapıcı olarak!..”

Skabeyeva’nın sözünü ettiği Ukrayna’daki Bayraktar fabrikasının 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor.

“SONUÇLAR ÇIKARACAĞIZ”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine “yeşil ışık” yakması için, “Sonuçlar çıkaracağız” dedi.

RTVI kanalına konuşan Zaharova, konuyla ilgili bir soru üzerine, “Türkiye NATO üyesi. Bunu asla unutmadık. Olaylara göre değerlendirmeler yapıyor, sonuçlar çıkarıyoruz” diye konuştu.

Ukraynalı komutanların Türkiye’den ayrılmasına izin verilmesine bazı Rus politikacılarla medyanın çok sert tepki göstermesine karşın resmi ağızlar daha ölçülü açıklamalar yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün Türk meslektaşı Hakan Fidan’la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Ukrayna’ya askeri teçhizat tedarikinin Moskova’da yarattığı rahatsızlığa özellikle vurgu yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem